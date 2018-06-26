РИАМО – 26 июн. Фура опрокинулась на 18-м километре МКАД в районе Капотня на юго-востоке Москвы, на место происшествия вызвали специальную технику, чтобы поднять грузовик, сообщает РИА Новости.

«На 18-м километре МКАД (внутренняя сторона) опрокинулась фура, пострадавших нет. В районе ДТП движение частично ограничено», – говорится в сообщении.

На место вызвали технику, чтобы поднять опрокинувшийся автомобиль. Выясняются обстоятельства произошедшего.