РИАМО – 26 июн. Долговая нагрузка на россиян в январе–мае текущего года снизилась до минимума с 2016 года, об этом свидетельствуют расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет во вторник газета «Известия».

«ОКБ на основе данных более 320 миллионов кредитных историй подсчитало, что в январе–мае 2018 года на оплату кредитов уходило 35% доходов россиян, а в 2017 году кредиты «съедали» 38% доходов, а в 2016 году – 40%», – говорится в статье.

В прошлом году реальные денежные доходы россиян снижались, в то же время в 2017 году рост реальных зарплат ускорился до 3,5%. Уже в начале 2018 года Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов на 2,5%. Это сказалось на долговой нагрузке: даже при стабильных тратах на обслуживание кредита они стали составлять меньшую долю зарплаты.

При этом средний платеж по кредиту на одного заемщика за два года вырос на 2,2% – до 14,06 тысячи рублей. А количество кредитов в расчете на одного заемщика увеличилось с 1,69 до 1,75, показали расчеты ОКБ.

По данным ЦБ, общая задолженность россиян составляет 12,76 триллиона рублей, из них 818,56 миллиарда рублей – просроченная задолженность.