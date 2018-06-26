РИАМО - 26 июн. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование экс-офицеров МВД Фарита Темиргалиева и его заместителя Михаила Куликова, обвинявшихся в получении взяток за «крышевание» незаконного игорного бизнеса в Подмосковье, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Бывший руководитель отдела бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Фарит Темиргалиев и его заместитель Михаил Куликов находились под следствием с июня 2011 года, когда в их отношении Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по части 4 статьи 290 УК — получение взятки лицом, занимающим госдолжность.

«По версии следствия, офицеры, в компетенцию которых входило скрытое наблюдение за подозреваемыми с помощью видео- и аудиосредств, получили от организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова в общей сложности 225 тысяч долларов США (около 7 миллионов рублей по тогдашнему курсу) за то, что они предупреждали «игровых» в случае их проверок со стороны силовиков», – говорится в материале.

Осенью 2012 года офицерам Темиргалиеву и Куликову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое они отвергли как незаконное и необоснованное. Не согласился с собранными следствием доказательствами и заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Он вернул материалы в ГСУ СКР, в свою очередь, председатель комитета Александр Бастрыкин безуспешно обжаловал у генпрокурора Юрия Чайки действия его заместителя. В итоге в январе 2013 года следствие было возобновлено, а обвиняемые офицеры освобождены из СИЗО под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом Верховный суд, рассмотрев апелляционные представления Генпрокуратуры, установил, что оба милиционера содержались под стражей незаконно, так как следствие не возбудило в отношении них персональные уголовные дела. По решению суда в ГСУ СКР попытались исправить это дело, однако 19 мая текущего года генпрокурор Юрий Чайка признал уголовное преследование офицеров не только незаконным, но и «утратившим юридическую силу», а производство по делу подлежащим прекращению.

Теперь за необоснованное уголовное преследование перед экс-сотрудниками должны извиниться представители Генпрокуратуры, которые с самого начала считали дело экс-милиционеров незаконным, а, кроме того, Темиргалиев и Куликов могут обратиться в суд с иском о взыскании компенсаций.