РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Житель подмосковного Подольска обнаружил в одном из сетевых магазинов горокруга мягкие арбузы, при нажатии на которые из них вытекало содержимое, все это мужчина записал на видео.

На видео видно, что на прилавке лежат нормальные с виду арбузы. Однако при нажатии на них они легко продавливаются, из них выделяется содержимое. Автор видео сообщил «РИАМО в Подольске», что увидел подобную картину в одном из супермаркетов Подольска на улице Давыдова.

«Я позвал сотрудницу и показал протухшие арбузы. Но она их не стала убирать и, уходя, сказала, что это грузчик привозит такие арбузы», – сообщил мужчина.