РИАМО - 26 июн. В Москве для оформления цветников и клумб в этом году используют более 350 тысяч многолетних растений, они являются незаменимым элементом городского оформления, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Более 350 тысяч многолетних растений для оформления цветников и клумб столицы в этом году вырастили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что многолетники являются незаменимым элементом для оформления городских цветников. Они неприхотливы и устойчивы к морозам, многие виды засухоустойчивы или, наоборот, хорошо переносят избыточное увлажнение почвы.

«Всего 150 видов и сортов многолетников украсят скверы, парки и московские улицы. С каждым годом ассортимент многолетников расширяется», - добавил Бирюков.

Он отметил, что тенденция последних лет в цветочном оформлении города - злаковые травы. Так, изящная листва, воздушные метелки или плотные колоски создают неповторимый облик цветочной композиции. Все они прекрасно дополняют традиционные культуры городских цветников.

Инициаторами увеличения числа многолетников стали сами москвичи. После голосования в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин» число многолетников на улицах города заметно увеличилось.

Профильные специалисты ГБУ «Озеленение» добавили, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры. Кроме того, архитектуру цветника создадут высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.