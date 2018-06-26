РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске представители власти проверили ход ремонта Климовской городской больницы №2 и Подольской городской клинической больницы и выявили ряд недостатков, в частности задержку сроков проведения ремонта и некачественную работу подрядчиков, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В рамках поручений фракции «Единая Россия» Мособлдумы Максимович провел контрольно-выездную проверку Климовской городской больницы №2 и Подольской городской клинической больницы. В ней приняли участие первый замглавы администрации горокруга Виктор Чуб, начальник Управления координации деятельности медицинских учреждений и фармацевтических организаций министерства здравоохранения МО №5 Вадим Зеленев, директор дирекции единого заказчика Минздрава Подмосковья Сергей Макаров, представители подрядчиков и главные врачи.

«В Климовской горбольнице №2 задерживается ремонт поликлиники и 4-этажной пристройки к стационару, где должны располагаться женская консультация, реанимация с тремя операционными блоками и дневной стационар. В ПГКБ имеется ряд серьезных замечаний к подрядчику по качеству проведенных и незавершенных работ. Представители медучреждений недовольны качеством выполненных работ, данный вопрос взят мной на личный контроль. Сроки сдачи объектов не выдерживаются и я потребовал составить реальный график производственных работ до 26 июня. Данный вопрос находится на оперативном контроле у главы горокруга Подольск Николая Пестова», – говорится в сообщении.

По его словам, задержки в ПГКБ есть по ремонту инфекционного корпуса, травмпункта и других помещений. Серьезной проблемой остаются неоконченные работы по замене кровли и ремонту фасада, они должны были быть выполнены до 31 декабря 2017 года, но из-за погодных условий перенесены на текущий год.

Максимович считает, что задержки связаны с плохой логистикой исполнителей, неправильно распределивших свои трудовые ресурсы, сконцентрировавшихся в одном месте. С участниками комиссии он детально разобрал ситуацию, чтобы понять, что мешает комплексному освоению денежных средств, выделенных на данные объекты, и какие дополнительные средства нужны, чтобы сделать комплексное благоустройство и ремонт всей больницы.