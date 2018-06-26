РИАМО – 26 июн. Объединенная авиастроительная корпорация разрабатывает меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76, однако эскизное проектирование самолета на замену Ан-124, одному из самых грузоподъемных самолетов в мире, не планируется, сообщает во вторник РИА Новости.

«Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то, действительно, в настоящее время ПАО «Ил» ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн», — сообщили в дивизионе транспортной авиации ОАК.

В сообщении добавляется, что, по словам командующего Военно-транспортной авиацией Владимира Бенедиктова, рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства «Руслана», но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор «Ила» Алексей Рогозин рассказал, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

Ан-124 «Руслан» — один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.