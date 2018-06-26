РИАМО - 26 июн. Российская актриса Мария Миронова стала жертвой ограбления на Садовом кольце в Москве.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» – написала актриса в своем Instagram.

Миронова не сказала, что именно у нее украли и воздержалась от дальнейших комментариев. Тем временем поклонники заваливают ее сообщениями со словами поддержки.

«С удовольствием смотрю сериал! Жду новых серий!!! Желаю поскорее разобраться с этой ситуацией», – написал один из пользователей.

При этом подписчики вспомнили, что актрису уже «грабили» на Садовом кольце – в одной из сцен одноименного сериала.

Мария Миронова – советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2006). Лауреат ряда престижных театральных и кинопремий. Известна по фильмам «Русский бунт», «Олигарх», «Ночной дозор», «Статский советник», а также сериалам «Доктор Рихтер» и «Садовое кольцо».

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