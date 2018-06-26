РИАМО - 26 июн. Стритрейсерша Мара Багдасарян продает свой Mercedes 2015 года выпуска за 7,5 миллионов рублей.

«Машина 2015 года, номер менеджера по продаже 8925-053-55-82», — написала Багдасарян в Instagram.

Она отметила, что продает машину срочно. Стритрейсерша выставила цену в 7,5 миллионов рублей и обозначила, что машина лимитированной версии, у авто был один владелец и пробег 47 тысяч километров.

В марте 2017 года суд в Москве пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Однако, несмотря на это, девушку неоднократно задерживали за рулем.

Багдасарян получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. В мае 2016 года они устроили погоню с сотрудниками полиции и транслировали происходящее в Сети. По этому делу Багдасарян проходила в качестве свидетеля.

Позднее у девушки обнаружили сотни неоплаченных штрафов, за которые ей грозил административный арест. Багдасарян добилась замены наказания на исправительные работы, но прогуливала их.

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