РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 25 июня водитель не справился с управлением и врезался в дерево, он остался жив, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественного движения «Дубровчане» Вячеслав Загуменников.

«В поселке Дубровицы 25 июня произошло ДТП на переходе от дома №72 к висячему мосту. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель тоже не пострадал, только автомобиль ВАЗ-2105 поврежден», – сказал свидетель.

По его словам, в этом месте обычно стоят люди и ждут, пока машины проедут, но на этот раз никого не было. Члены общественного движения «Дубровчане» неоднократно обращались в «Мосавтодор» с просьбой оборудовать в данном месте пешеходный переход, поставить знаки и сделать разметку, но пока получали только отказы.