РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Житель Подольска пожаловался на незаконный захват земли в деревне Сергеевка на Березовой улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска оставил на портале жалобу на самовольную установку ограждений на территории общего пользования в деревне Сергеевка, улица Березовая, дом 1. Он отметил, что из-за предпринятых нарушителем действий был перекрыт и пожарный проезд.

«В настоящее время самовольно установленное ограждение, компостная яма, сложенный старый забор убраны, на территории наведен порядок», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.