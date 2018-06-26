РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. В подмосковном Королеве на улице Карла Либкнехта, 24 сгорел частный дом, сообщается на сайте главного управления МЧС Московской области.

«Двадцать шестого июня в 01:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Королев, микрорайон Первомайский, улица Карла Либкнехта, дом 24. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 14 человек», – говорится в сообщении.

По данным городской администрации, в результате пожара никто не пострадал.