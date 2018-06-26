РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. В Королеве утвердили график приема граждан членами общественной палаты, прием планируется проводить каждую среду с 18:00, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты города Ольга Корнеева.

После формирования новой общественной палаты и первого пленарного заседания состоялось заседание председателей комиссий, которых в общественной палате будет восемь.

«На первом рабочем заседании совместно с заместителем руководителя городской администрации Жанной Прокофьевой с председателями комиссий мы утвердили график приема членами общественной палаты, обсудили подготовку к выборам губернатора, выбрали пресс-секретаря палаты, обсудили концепцию нового сайта и ряд других организационных вопросов. Работа предстоит большая, поэтому долго раскачиваться мы не будем», – сказала Корнеева.

Прием планируется проводить каждую среду с 18:00, начиная с июля. Вся подробная информация о месте и времени приема граждан будет размещена на официальном сайте общественной палаты. Свои предложения и комментарии жители города также могут оставлять на странице палаты в Instagram – https://www.instagram.com/opkorolev/.