РИАМО – 26 июн. Сборная России в последнем туре группового турнира чемпионата мира-2018 уступила Уругваю (0:3) и заняла второе место в группе А с шестью очками, в 1/8 финала россияне сыграют с победителем группы В – Испанией, сообщает РИА Новости.

«Сборная Испании в матче с Марокко вырвала ничью в компенсированное время второго тайма. Благодаря ничейному результату в матче Португалия – Иран испанцы заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной России», – говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала мундиаля пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Второе место в квартете B заняла Португалия. 30 июня она встретится со сборной Уругвая.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.