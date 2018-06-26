РИАМО - 26 июн. Единый транспортный портал в Москве посещают одновременно до 20 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу, специальный раздел доступен на семи языках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самыми популярными иностранными языками в разделе единого транспортного портала для болельщиков стали английский и немецкий. Сайт запустили 11 июня к чемпионату мира по футболу. Раздел посещают до 20 тысяч болельщиков одновременно», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что раздел доступен на семи языках: русском (для туристов из других регионов России), английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском. На сайте гости столицы могут построить маршрут, узнать расписание и способы оплаты проезда.

После проведения ЧМ-2018 он продолжит работать как транспортный портал для туристов. Сайт будет доступен на русском и английском языках.

Помимо этого, для жителей Москвы заработал специальный раздел с полезной информацией о том, как изменится движение транспорта во время чемпионата мира по футболу — 2018. На одном ресурсе можно получить информацию о работе метро, Московского центрального кольца, такси, наземного транспорта, а также обо всем, что актуально для автомобилистов, — изменениях движения и правил парковки.

Матчи чемпионата мира по футболу в России начались 14 июня и пройдут до 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столица стала главным транспортным хабом для иностранных болельщиков.

Во вторник на столичном стадионе «Лужники» в 17:00 сыграют сборные Дании и Франции.