РИАМО - 26 июн. При жаркой погоде с периодическими дождями в Московском регионе будет неуклонно увеличиваться количество комаров, сухая погода, наоборот, приведет к сокращению их численности, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

«Если будет стоять жаркая погода и при этом с дождями, то тогда количество комаров будет неуклонно возрастать. Потому что чем выше температура воды, в которой развиваются личинки, тем быстрее они это делают», - сказал Марьинский.

Если же установится жаркая погода без дождей, то количество комаров будет снижаться, так как для развития их личинок нужны небольшие стоячие водоемы, например, лужи.

«В Московском регионе, как и вообще на всей европейской территории России, живут комары, которые относятся к роду анофелес – это малярийные комары. Малярийные комары встречаются очень часто, но для того чтобы такой комар передал человеку малярию, он сам должен быть носителем», - пояснил биолог.

По словам Марьинского, малярию вызывает одноклеточный паразит. Он обитает в тропическом климате, а в Московском регионе не приживается.

«Сейчас рынок насыщен разными веществами, которые отпугивают комаров. Они, в принципе, работают достаточно эффективно. Самое главное - очень внимательно читать на упаковке, как именно ими пользоваться, так как есть сильные репелленты, которые не предназначены для нанесения на кожу», - добавил специалист.

Ранее синоптики прогнозировали, что на текущей неделе воздух в Московском регионе будет плавно прогреваться. Во вторник и среду ожидается до плюс 23-28 градусов, а в четверг и пятницу температура воздуха достигнет 30-градусной отметки.