РИАМО - 26 июн. В Москве пациентам-льготникам врач сможет выписать бесплатные лекарства с длительностью приема до трех месяцев, данный подход удобен для тех, кто надолго уезжает из города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пациенты-льготники могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. В эту категорию входят люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения», – говорится в сообщении.

Приобрести препараты можно в аптеках, где действуют льготы. В списке лекарства для лечения ишемической болезни сердца, хронического бронхита, аллергического ринита и других заболеваний. Подобный подход удобен для тех, кто надолго уезжает из города, например, летом на дачу.

«Только специалист может оценить состояние здоровья пациента и сделать вывод о том, возможен ли отпуск лекарств на столь длительный срок. Мы призываем пациентов внимательно относиться к рекомендациям врачей и выполнять их», – сказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Если врач понимает, что пациенту можно принимать препараты длительно без вмешательства и корректировки специалиста, то может выписать рецепт на лекарства с курсом приема до 90 дней. Если же человеку нужно постоянное наблюдение, то рецепт выписывают на определенное время. Затем необходимо вновь посетить доктора, который примет решение о дальнейшем лечении.

«Прошлым летом в Москве было отпущено более 3,5 миллиона льготных рецептов, а благодаря активной информатизации столичной медицины подавляющее количество рецептов уже выписывается в электронном виде», – добавил Хрипун.