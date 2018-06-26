РИАМО - 26 июн. В московском метро на 28 станциях заработали модернизированные турникеты, которые в дни матчей чемпионата мира по футболу в Москве будут автоматически открываться перед пассажирами с билетом на игру и паспортом болельщика, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«После того как сотрудник метро проверит у болельщика билет на игру, пассажир сможет бесплатно пройти через турникет, не прикладывая ничего к считывателю, — турникет откроется автоматически. На остальных станциях действует прежняя схема для бесплатного прохода в дни игр – необходимо предъявить билет на матч и FAN ID, после чего работник метрополитена откроет турникет для прохода», – говорится в сообщении.

В вестибюлях с бесконтактной системой пропуска пассажиров установлены UHF-антенны, которые на расстоянии считывают специальные радиометки (RFID-метки), встроенные в паспорта болельщиков.

Особые турникеты оформлены в красной гамме с символикой в стиле чемпионата мира, а также отмечены стикерами с надписью «Бесплатный проезд – Free Ride». Они работают в вестибюлях станций вблизи стадиона «Спартак» и спорткомплекса «Лужники», таких, например, как «Спартак», «Тушинская» и «Спортивная», а также на центральных и пересадочных станциях, среди которых «Пушкинская», «Чеховская» и «Площадь Революции».

«Турникеты нового типа работают в 28 вестибюлях станций, наиболее востребованных у болельщиков. За прошедшие матчи чемпионата мира в Москве через них бесплатно прошли в метро более 160,5 тысячи человек. <…> После проверки билета на матч створки турникета откроются автоматически, когда пассажир с паспортом болельщика в него зайдет. При этом не важно, где у него находится паспорт болельщика — висит на шее или лежит в сумке или рюкзаке», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, автоматизированная система пропуска на станциях с большим пассажиропотоком сэкономит время как болельщиков, так и сотрудников метро, проверяющих билеты и FAN ID.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.