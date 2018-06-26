РИАМО - 26 июн. Реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле в подмосковном Орехово-Зуеве, также поступило сообщение об обнаружении минометного снаряда в Волоколамском районе, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

«Угрозы жизни и деятельности населения нет. Выставлена охрана. Подана заявка на уничтожение боеприпасов», - говорится в сообщении.

Работы по уничтожению боеприпасов запланированы на вторник.