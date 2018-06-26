РИАМО - 26 июн. На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали четырнадцать возгораний, к их тушению привлекли более 40 единиц техники, на ДТП спасатели реагировали 18 раз, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 14. Спасено - два. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 126 человек, 42 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 18 раз, спасли 20 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. Очагов природных пожаров также не зафиксировали.

В Пушкинском районе спасатели ведут поиски пропавшего ребенка, страдающего шизофренией, который 25 июня вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. По словам матери, ранее неоднократно уходил из дома.