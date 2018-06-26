РИАМО - 26 июн. Свыше 2 тысяч предложений прислали москвичи по благоустройству и развитию столицы на портал «Наш город» в раздел «Мэр, у меня есть идея», который заработал месяц назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пользователи обновленного портала «Наш город» gorod.mos.ru подали свыше 2270 идей по развитию и благоустройству столицы. Большая часть связана с обновлением дворов и парков, а также модернизацией дорожной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Раздел «Мэр, у меня есть проблема» уже хорошо знаком москвичам – он позволяет сообщить о неубранном подъезде, плохом состоянии детских площадок, сбоях в работе транспорта и других проблемах. В разделе «Мэр, у меня есть идея» горожане могут еще и предложить способы их решения этих проблем, посоветовать, как сделать жизнь в городе лучше.

Самым популярным по числу опубликованных идей стало направление организации дорожного движения: от пользователей поступило более 830 предложений. На втором месте – благоустройство дворов, по этому вопросу было получено более 550 предложений. Замыкает тройку лидеров благоустройство парков – по этой теме горожане направили более 350 идей.

На сайте отмечается, что каждая идея после проверки на соответствие правилам выносится на открытое голосование. Все зарегистрированные пользователи могут проголосовать за то или иное предложение или против него.

Кроме того, вне зависимости от числа набранных голосов за, предложения будут направляться для принятия итогового решения в органы власти, ответственные за их реализацию. Тем не менее открытое голосование позволяет определить значимость конкретной идеи, которую подали жители города. В общей сложности за месяц пользователи проголосовали 33 тысячи раз.