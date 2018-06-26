РИАМО - 26 июн. Сухая летняя погода ожидается в Подмосковье и Москве во вторник, температура составит плюс 26 градусов, ветер будет слабым, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 26 июня, ожидается сухая и по-настоящему летняя погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 2-3 градуса. Максимальные значения температуры воздуха ожидаются в период с 13 до 18 часов, и в столице они составят плюс 24-26 градусов, по области плюс 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем погода в Московском регионе будет носить антициклональный характер. Ветер будет дуть слабый.

«В целом погодные условия не должны вызвать каких-либо заметных метеопатических реакций у здоровых людей, а вот людям метеозависимым придется внимательнее следить за своим самочувствием. Атмосферное давление начнет расти, что негативным образом может отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, людей, склонных к спастическим реакциям», - предупреждают синоптики.