РИАМО - 25 июн. В подмосковном Талдоме 15-летний подросток получил огнестрельное ранение из карабина, следователи выясняют обстоятельства происшествия, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Двадцать пятого июня 2018 года в правоохранительные органы Талдомского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир 15-летний подросток получил огнестрельное ранение. По данному факту следственным отделом по городу Талдому организованно проведение доследственной проверки», - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что два 15-летних друга находясь по месту проживания одного из подростков, нашли в шкафу ключи от сейфа с оружием, принадлежащем отцу одного из них. Они начали осматривать находящийся в сейфе карабин «Сайга». Также несовершеннолетние нашли в сейфе патроны и снарядили карабин. Через некоторое время в результате неосторожных действий один из подростков выстрелил себе в ногу, после чего был госпитализирован в больницу.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавляется в сообщении.