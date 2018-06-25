РИАМО - 25 июн. Конкурс, в котором детям нужно написать рассказ от имени исчезающего вида птиц, животных и растений, стартовал в Подмосковье, творческое состязание приурочено к выходу серии экологических фэнтези, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В преддверии выхода новой серии экологических фэнтези, тематикой которой стала Красная книга, Минэкологии объявило конкурс рисунков и сочинений», - говорится в сообщении.

По правилам конкурса, нужно было написать рассказ от имени исчезающего вида птиц, животных или даже растений. Для этого необходимо было провести целое научное изыскание: прочитать, посмотреть, и понять причины, которые привели к уменьшению числа героев творческого задания - редких представителей флоры и фауны.

Рисунки и рассказы нужно разместить в социальных сетях, отметив официальные аккаунты страничек про хранимиров. Цикл экологических сказок «Хранимиры» разработан и издается при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, формирование бережного отношения к природе с самых юных лет – одна из главных задач всего проекта «Хранимиры», а подобный формат конкурса позволяет юным читателям еще более глубоко изучить проблему и сделать для себя правильные выводы.

«На конкурс было подано почти 200 работ со всей России, наиболее активно участвовали библиотеки и художественные школы Химок, Мытищ, Псковской, Воронежской, Оренбургской областей. Активно подключились и взрослые. Есть работы из бисера, пластилина, в технике выжигания. Есть даже эссе от имени Байкала», - добавил министр.

Итоги конкурса министерство подведет 1 июля. Победители получат шанс первыми прочитать новую книгу серии экологического фэнтези «Просим защиты», которая выйдет в свет в начале августа. Следующие книги также планируется предварять тематическими конкурсами.