РИАМО - 25 июн. Самка оленя по кличке Яша из подмосковных Химок дважды угадала результаты матчей сборной России на чемпионате мира по футболу и вошла в топ животных-прогнозистов мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед стартом турнира олениха уверенно предсказала команде России выход из группы. Победы над сборными Саудовской Аравии (14 июня) и Египта (19 июня) показали безошибочность ее прогнозов – и это при условии их неожиданности.

«Вполне естественно, что агентство «Турстат» не замедлило включить Яшу в список лучших животных-прогнозистов чемпионата мира. При составлении рейтинга учитывалась не только точность прогнозов, но и популярность зверей на просторах интернета», – говорится в сообщении.

Конкурентами обаятельному химкинскому оракулу стали кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи и коза Забияка из Самары.

Жительницу контактного зоопарка «Ковчег» олениху Яшу выбрали предсказателем по результатам голосования в социальных сетях. Всего было отдано 600 голосов, за Яшу – 200. Второе место досталось кенгуру, на третьем расположился гусь Евгений – 180 и 154 голоса соответственно.