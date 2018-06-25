РИАМО - 25 июн. МособлЕИРЦ провел среди жителей Подмосковья конкурс рисунков, посвященных своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг, пять лучших рисунков клиентов можно будет увидеть на обороте платежных документов в конце июня - начале июля, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

К пятилетию создания МособлЕИРЦ организовал среди своих клиентов, партнеров и сотрудников конкурс рисунка на тему «Рассчитывайся за ЖКУ каждый месяц – рассчитывай на ЖКУ каждый день».

«В пятерку лучших вошли работы Ермаковой Елизаветы и Ермакова Елисея, Анисимова Потапа, Хвашовой Марии, Соловьевой Ольги, Псарева Павла. Эти работы в конце июня - начале июля появятся на обороте платежных документов», - отмечается в сообщении.

Как пояснил генеральный директор МособлЕИРЦ Владислав Колесников, всего на конкурс поступило более 60 работ.

«МособлЕИРЦ благодарит своих творческих и активных клиентов, выступающих за дисциплину платежей таким креативным способом. Рисунки победителей смогут увидеть около 2,5 миллионов человек – все жители Московской области, чьи лицевые счета за ЖКУ обслуживает МособлЕИРЦ», - сказал Колесников.

Еще пять работ участников конкурса можно увидеть на сайте МособлЕИРЦ в разделе «Новости». Работы остальных участников будут размещены в аккаунтах МособлЕИРЦ в соцсетях. Все участники конкурса получат поощрительные призы.