РИАМО - 25 июн. Детско-взрослую поликлинику ввели в эксплуатацию в деревне Пыхтино Новомосковского административного округа Москвы, до конца лета в ней установят необходимое оборудование, а откроется она осенью, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

Поликлинику построили по адресу: улица Летчика Грицевца, дом 14 (поселение Внуковское, НАО) в жилом микрорайоне «Солнцево-Парк», строительство велось за счет средств инвестора.

«Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию. Инвестор передаст поликлинику городу. В течение лета она будет укомплектована оборудованием, а открытие запланировано осенью», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь пятиэтажного здания составляет 9 тысяч квадратных метров. Поликлиника будет обслуживать более 300 пациентов в смену: детское отделение рассчитано на 50 посещений, взрослое отделение – на 220 посещений, женская консультация – на 40 посещений. Все три блока объединены подземным этажом.

На прилегающей территории обустроена автостоянка, включая парковочные места для маломобильных посетителей. Создана площадка для отдыха с газонами, цветниками и дорожками, высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы. В перспективе рядом намечено возвести 11-14-этажный офисный центр.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах строительства ТиНАО. Проверки на строительстве поликлиники в ЖК «Солнцево-Парк» проводились на регулярной основе с привлечением специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Все нарушения застройщик устранял в установленные сроки», – отметил Антосенко.