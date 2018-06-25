РИАМО - 25 июн. Порядка 5 тысяч школьников могут записаться на модульные интенсивы по ряду технических дисциплин в 12 детских технопарках Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.

В Москве работают 12 детских технопарков. В них идут занятия по 19 направлениям. С июня детские технопарки работают по специальным – летним – программам. В этом году для юных москвичей технопарки подготовили модульные интенсивы по ряду технических дисциплин.

«Летние каникулы в Москве будут еще и познавательными. Детские технопарки как следует подготовились к этому сезону. Они предлагают образовательные программы для ребят от пяти лет. Направления подготовки самые разные: промышленный дизайн, проектирование беспилотников, роботостроение, технологии виртуальной и дополненной реальности, IT и даже блокчейн. Все образовательные модули рассчитаны на 5 тысяч московских школьников», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

На прошлой неделе в Детском технопарке равных возможностей РГСУ прошли дни открытых дверей, на которых юным исследователям были презентованы курсы проекта «Технологические каникулы». По запросу московских школ технопарк РГСУ впервые начал набор в группы для детей от пяти до 10 лет. Ребят ждут интерактивные познавательные программы по биологии, киносъемкам, виртуальной реальности, а также по робототехнике и графическому дизайну.

Старшеклассники с 14 лет в летнее время будут работать в лабораториях робототехники, промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, видеопроизводства, информационных технологий, нейротехнологий, цехе высокотехнологичного оборудования. Каждый старшеклассник, прошедший курсы и успешно защитивший проект, получит сертификат от департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Кроме того, впервые на базе Детского технопарка равных возможностей РГСУ открывается площадка по подготовке школьников к 13 программам чемпионата «Московские мастера» по правилам WorldSkills Junior и семи компетенциям JuniorSkills.

Детский анимационный технопарк на базе ОАО «Калибр» летом проведет для детей от 13 до 17 лет шесть двухнедельных интенсивов по развитию навыков в области виртуальной и дополненной реальности. Детский технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха в июне проводит «Инженерные каникулы». В рамках этого проекта юных москвичей ждут интенсивы по автоконструированию, аэрокосмической инженерии, проектированию беспилотной техники, транспортному дизайну. В июле в планах Московского политеха – турниры по компьютерным играм.

В июне и июле пятидневные смены по развитию инженерно-технических навыков пройдут в Инжинириуме МГТУ имени Баумана. Для учащихся 8-10 классов «Смарт-парк» подготовил летнюю школу «От технологии до программирования». Кроме того, совместно с институтом МПСУ здесь пройдет 10-дневная летняя школа по методам проектирования современной электронной аппаратуры. Технопарк «Кулибин Про» летом будет проводить 10-дневные смены «Роболагеря». Дети будут проектировать роботов разных модификаций – от карманных до фантастических.

Детский технопарк «Наукоград МФЮА» в июне для ребят с 12 лет проводит интенсивы по основам компьютерной грамотности, архитектурному дизайну, созданию элементов умного дома. В июле здесь будет работать летняя IT-школа, курсы робототехники, курсы по работе на станках с программным управлением.

В августе детский технопарк «Кванториум» примет 200 учеников в школе исследователей и изобретателей «ЮниКвант» на базе МДЦ «Артек». Дети познакомятся с космическими и биотехнологиями, виртуальной и дополненной реальностью, аэро- и геонавигацией, автотранспортными системами.