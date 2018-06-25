РИАМО - 25 июн. Центральная пригородная пассажирская компания оформила более 5 тысяч бесплатных проездных билетов для зрителей матчей чемпионата мира по футболу FIFA за первые 10 дней мундиаля, самое большое количество проездных было оформлено 20 июня, в день игры между сборными Португалии и Марокко, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Москве зрители чаще всего передвигались на поездах Ярославского (892 билета), Казанского (886 билетов) и Белорусского (698 билетов) направлений. Наибольшее количество билетов — 1265 — было оформлено 20 июня в день матча между сборными Португалии и Марокко», - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 14 мая по 25 июня оформлены 18 348 бесплатных билетов волонтерам, 5 325 — аккредитованным FIFA лицам, 835 — журналистам, получившим аккредитацию. Возможность получить билеты с нулевой стоимостью доступна для них в период подготовки, проведения и в течение 10 дней после окончания чемпионата.

Зрители мундиаля имеют право на бесплатный проезд в дни проведения матчей в Москве, на которые у них есть билеты. Для этого кассиру необходимо показать FAN ID и билет на футбольный матч.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.