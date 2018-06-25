РИАМО - 25 июн. Международный аэропорт «Жуковский» продолжает обслуживание команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA, в понедельник услугами аэропорта воспользовались футболисты сборной Аргентины, они полетели на матч с соперниками из Нигерии в Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«25 июня сборная Аргентины отправилась из Жуковского в Санкт-Петербург, где завтра встретится со своими соперниками из Нигерии в третьей игре группового этапа чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Транзитные перелеты команд Аргентины и Португалии, пользующихся услугами аэропорта, осуществляются авиакомпанией «Аэрофлот» и обслуживаются в соответствии с требованиями FIFA.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.