РИАМО - 25 июн. В микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе по итогам голосования на портале «Добродел» благоустроили двор на Леоновском шоссе, 6, при этом во дворе установили новую детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За благоустройство двора на Леоновском шоссе, 6 в микрорайоне Кучино проголосовали сами жители. До начала работ здесь стояло несколько малых архитектурных форм, которые были в аварийном состоянии, детская площадка была непригодна для игр. В рамках проводимых работ мы расширили игровую зону и установили новую детскую площадку на площади около 700 квадратных метров», - сказал генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков.

Он добавил, что на детской площадке оборудован игровой комплекс, отвечающий всем современным требованиям, для детей разных возрастов, уложено безопасное резиновое покрытие.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в программу комплексного благоустройства дворовых территорий вошло 47 дворов, из них 24 дворовые территории были отобраны путем голосования на портале «Добродел», а 23 отобрали по обращениям жителей, которые поступили в адрес главы городского округа. На все работы планируется потратить около 500 миллионов рублей.

С 2014 года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе было благоустроено 213 дворовых территорий.