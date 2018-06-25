РИАМО - 25 июн. Электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов подал заявку в Мосгоризбирком на выборы мэра столицы в качестве самовыдвиженца, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Горлов Александр Владимирович, 1963 года рождения. Электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин», самовыдвижение», — сказал член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Горлов оказался 14-м по счету претендентом на пост мэра Москвы, выдвигающимся путем самовыдвижения.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.