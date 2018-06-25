РИАМО - 25 июн. Трехэтажный детский сад на 280 детей в подмосковном городском округе Красногорск планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад на Лесной улице в Красногорске построили в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств муниципалитета. Учреждение рассчитано на 280 детей от одного года до семи лет.

«Детский сад планируется открыть до конца августа текущего года. На данный момент оформляются документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый детский сад – это современное трехэтажное здание. На первом этаже расположены три групповые ячейки (для раннего и младшего возраста), пищеблок, медицинский блок, гардеробная, вспомогательные помещения. На втором этаже расположены три групповые ячейки (для среднего и старшего возраста), помещение для творческого развития детей. На третьем этаже расположены две групповые ячейки (старшая и подготовительная группы), кабинеты специалистов, залы для физкультурных и музыкальных занятий.

В настоящее время на территории Московской области строится более 20 дошкольных образовательных учреждений, среди них детские сады в Одинцовском, Солнечногорском, Ленинском районах, в городских округах Богородский, Шатура, Химки, Красногорск, Дмитровский, Истра, Мытищи, Люберцы, Лобня, Котельники, Подольск, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский.