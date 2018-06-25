РИАМО - 25 июн. Очистные сооружения поверхностного стока планируют достроить в подмосковном Одинцове в третьем квартале этого года, в данный момент ведутся пусконаладочные работы технологического оборудования, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершают плановую проверку строительства очистных сооружений поверхностного стока для жилого микрорайона Одинцово-1. Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2018 года», - говорится в сообщении.

Площадь объекта составит 1562 квадратных метра.

Как сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в настоящее время на объекте ведется благоустройство территории, а также пусконаладочные работы технологического оборудования. Работы выполняются в соответствии с графиком. Застройщиком выступает АО «ПИК-Регион». Финансирование работ ведется на средства инвестора.