РИАМО - 25 июн. Бизнес-тренер Ирина Хакамада расскажет слушателям об осознанном использовании интуиции на мастер-классе в Москве 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы школы бизнеса «Синергия».

«Двадцать девятого июня 2018 года в event-холле «ИнфоПространство» пройдет организованный школой бизнеса «Синергия» мастер-класс Ирины Хакамады, экс-депутата Госдумы и автора бестселлеров общим тиражом более 1 миллиона экземпляров», - говорится в сообщении.

Мастер-класс «Интуиция: как конкурировать с компьютером» посвящен осознанному использованию «шестого чувства». О природе интуиции написано много книг, ее изучение начали древние философы и продолжают изучать современные ученые. Кто-то использует интуицию более эффективно, кто-то – менее, но она всегда оставалась сильнейшим женским оружием.

«Нам всем хочется предугадать собственное будущее и будущее своей страны. Возможно ли это? На самом деле возможно. Я расскажу, как находить интуитивные решения и снижать риски при их принятии, чтобы быть не просто успешной, но и счастливой», - отметила Хакамада.

Приобрести билеты на мастер-класс можно по ссылке: http://synergyhakamada.ru/.

Школа бизнеса «Синергия» была основана в 1988 году и является первой бизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов.