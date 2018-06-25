РИАМО - 25 июн. Еще одного тонущего пьяного человека вытащили спасатели из Терлецких прудов на востоке Москвы, спасенному, который вел себя буйно, вызвали врачей и полицейских, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

По его словам, пьяный мужчина мешал отдыхающим, потом решил искупаться и начал тонуть.

«Спасение на Терлецких прудах, пруд №4. Спасатели подняли мужчину с поверхности воды, вызвали скорую и полицию», - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник спасатели вытащили тонущего мужчину из Химкинского водохранилища и из водоема на востоке Москвы.