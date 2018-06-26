РИАМО - 26 июн. Игра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Дании и Франции состоится во вторник на столичном стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00.

В связи с проведением матча в московском районе Хамовники ввели временные ограничения движения. Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.

Кроме того, закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов. Это Абрикосовский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309), улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с улицей Трубецкой), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.

Также из-за матча введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова), Доватора (от улицы 10-летия Октября до улицы 3-й Фрунзенской), Ефремова (от улицы 3-й Фрунзенской до улицы Трубецкой).

При движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с улицы 3-й Фрунзенской на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении. До конца чемпионата также закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и улице Лужники.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.