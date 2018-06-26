РИАМО - 26 июн. Российские выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать Единый госэкзамен по русскому языку в основной период, смогут написать его во вторник, сообщается на официальном информационном портале Единого государственного экзамена.

В основной период этот экзамен можно было сдать 6 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее.

Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом.