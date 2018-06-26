РИАМО - 26 июн. Вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг состоится с участием специалистов Главархитектуры Подмосковья во вторник, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Во вторник в 16:00 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области проведет онлайн-вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных услуг Московской области», - говорится в сообщении.

В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам: выдача ордера на право производства земляных работ; присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса; согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета; включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний.

Также обсудят подготовку и регистрацию градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области; получение согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов Российской Федерации, расположенных на территории Московской области.

«В рамках оказания консультативной помощи заявителям при подаче заявления на получение указанных услуг в электронном виде сотрудники Главархитектуры рассказывают об основных ошибках, допускаемых заявителем, а также о том, как их избежать», - уточняется в материале.