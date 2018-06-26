РИАМО - 26 июн. Выпускники в подмосковном Красногорске смогут принять участие в уникальном флешмобе «Школьный вальс», который пройдет в рамках общегородского праздника во вторник, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Впервые в Красногорске организовано мероприятие, объединяющее всех выпускников. Все школы дружно встретятся на общем городском празднике. Выпускники с удовольствием откликнулись дружно принять участие в уникальном флешмобе «Школьный вальс», - говорится в сообщении.

Мероприятие стартует во вторник в 18:00 в сквере на улице Речной. Парад выпускников торжественно пройдет по площади Маяковского. Продолжится праздник большой концертной программой в летнем театре городского парка.

Ведущим выступит Дмитрий Губерниев. Поздравить выпускников приедут известные гости - Валерий Меладзе, Мария Кожевникова.

Праздник завершится дискотекой и фейерверком на Знаменских прудах.