РИАМО - 25 июн. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области вышли с проверкой на строительство детской поликлиники в подмосковных Химках, строительные работы идут по графику, их планируется завершить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят очередную проверку хода строительства детской поликлиники, возводимой на улице Мичурина в микрорайоне Сходня городского округа Химки.

«В настоящее время на объекте ведется кирпичная кладка наружных стен первого этажа, работы по гидроизоляции и утеплению стен подвала. Строительство ведется в соответствии с графиком. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2018 года», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Детская поликлиника предназначена для оказания специализированной высокотехнологической медицинской амбулаторной помощи населению микрорайонов Сходня, Фирсановка, Подрезково городского округа Химки. Детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Площадь четырехэтажного здания составит 6894 квадратных метра.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, на прилегающей территории предусмотрены специализированные парковочные места.

Заказчиком объекта является министерство строительного комплекса Московской области. Финансирование строительства медицинского учреждения осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».