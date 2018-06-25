РИАМО - 25 июн. Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» на востоке Москвы вытащили из воды тонущего пьяного мужчину, он попытался сбежать, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Станция «Терлецкая», только что спасен мужчина в алкогольном опьянении. Спасатели вызвали полицию», - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда мужчину доставили на берег, он вырвался и пытался убежать.

«Спасатели все-таки его задержали. В настоящий момент спасатели вызвали полицию. Спасенный мужчина в сильном алкогольном опьянении», - уточнил представитель пресс-службы.