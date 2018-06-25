РИАМО - 25 июн. Юные спасатели из подмосковного Чехова стали бронзовыми призерами соревнований Центрального федерального округа (ЦФО), всего в состязаниях участвовали 12 команд, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В Костромской области завершились ХХ межрегиональные соревнования «Юный спасатель», участие в которых приняли 12 команд из регионов ЦФО. Московскую область на соревнованиях представляли школьники из города Чехов.

«Команда Московской области завоевала бронзу соревнований – первыми стали ребята из Ивановской области, вторыми – из Белгорода. Юные спасатели проводили поисково-спасательные работы в условиях ЧС природного и техногенного характера, в том числе на акватории, участвовали в комбинированной пожарной эстафете, кроссе и силовых упражнениях», - отмечается в сообщении.

Среди целей соревнований – пропаганда здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

«Спасателями Московской области проводится активная работа с подрастающим поколением – в образовательных учреждениях и лагерях летнего отдыха создаются и поддерживаются дружины юных пожарных, в волонтерских организациях – молодежные структуры. Таким образом, дети и подростки получают практические навыки действия в экстремальных ситуациях. Кроме того, они имеют возможность детально ознакомиться с работой спасателя, что полезно с точки зрения дальнейшего выбора профессии», – подчеркнул Пестов.