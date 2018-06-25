РИАМО - 25 июн. На Химкинском водохранилище спасатели поисково-спасательной станции «Центральная» вытащили из воды тонущего мужчину, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Спасен мужчина 1995 года рождения на Химкинском водохранилище спасателями поисково-спасательной станции «Центральная», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у мужчины свело ногу, и он стал тонуть. При этом тонущий находился на судовом ходу.