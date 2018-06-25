РИАМО - 25 июн. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Людмилу Улицкую за ее слова о недостатке культуры и образования у россиян и заявил, что давно не считает Улицкую русской писательницей.

Ранее Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы. Отвечая на вопрос телеканала «112 Украина», «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе. По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, — повышать культурный уровень и уровень образования.

«Я понимаю, что у части украинского истеблишмента вопрос неправильной генетики - это вопрос, наследованный у их дедушек и прадедушек, которые воевали на стороне Третьего рейха. Я хочу напомнить, что госпожа Улицкая из России. Это обычный вид девиации, когда есть неполживцы, которые живут в России. Никому, кроме России, они не нужны. Но при этом, попадая на запад, они любят пройтись по нашей стране. Не с критикой, а когда им стыдно признаться, что они русские. В общем, Улицкую русской писательницей уже давно никто и не считает», - сказал Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее актер и певец Вахтанг Кикабидзе подвергся критике со стороны российских артистов и политиков после того, как признался в ненависти к флагу СССР.