РИАМО - 25 июн. При производстве работ строительный битум упал на подростка в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы администрации городского округа.

Он уточнил, что 22 июня 2018 года около 12:00 по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Новая, дом 20Б рабочие проводили плановый ремонт кровли. Территория вокруг здания была огорожена согласно требованиям безопасности.

«При производстве работ несколько капель битума упали вниз. Незначительная часть попала на площадку у подъезда, где в тот момент находился подросток 16 лет. Представители компании-подрядчика вызвали скорую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего доставили в центральную городскую больницу микрорайона Железнодорожный. Врачи осмотрели подростка и диагностировали слабые ожоги. Пострадавшему выписали мазь, в тот же день он был отпущен домой.