РИАМО - 25 июн. Прокуратура по решению суда вернула женщине-инвалиду законные права на квартиру в Москве, которую продали за 6 миллионов рублей, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В Перовском районном суде рассматривалось гражданское дело по иску москвички к 58-летней женщине о прекращении права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении ее из квартиры. Ответчик в апреле 2014 года заключила договор купли-продажи своей квартиры. Новый собственник через неделю после регистрации права собственности продал жилое помещение истцу.

«При этом установлено, что ответчик является инвалидом I группы, страдает психическим расстройством и на момент совершения сделки вообще находилась в психиатрической больнице. Более того, денежные средства в размере 6 миллионов рублей женщина за продажу квартиры не получила», – говорится в сообщении.

Прокурор в ее интересах предъявил встречное исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и признании права собственности на спорную квартиру за пострадавшей.

Решением Перовского районного суда Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Права инвалида на жилое помещение восстановлены, отмечается в материале.