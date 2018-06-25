РИАМО - 25 июн. Медицинский вертолет эвакуировал пострадавшую в дорожной аварии на Калужском шоссе беременную женщину в одну из клиник Москвы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Калужское шоссе, населенный пункт Красная Пахра, где произошло серьезное ДТП. С места аварии экипаж эвакуировал пострадавшую беременную женщину в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полете пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада. Ранее на Калужском шоссе столкнулись два легковых автомобиля.