РИАМО - 25 июн. Synergy Management Forum прошел 20 и 21 июня в Vegas City Hall, мероприятие посетили собственники бизнеса, топ-менеджеры и руководители российских компаний, говорится в сообщении пресс-службы университета «Синергия».

«Участникам дали рабочие тактики и стратегические инструменты для управления командой, а также им рассказали о том, как руководить корпорациями и достигать впечатляющих финансовых результатов», – отмечается в материале.

В течение двух дней перед участниками выступили руководители более двадцати крупнейших и самых успешных в своих отраслях компаний: президент MacDonald’s в России и Восточной Европе Хамзат Хазбулатов, генеральный директор VISA в России Екатерина Петелина, генеральный директор Walt Disney Company СНГ Марина Жигалова-Озкан и другие.

Генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников в своем выступлении рассказал о трансформации как поиске новых возможностей.

«Мир и рынок очень быстро меняются. И все теперь нужно делать быстро: ориентироваться, анализировать, адаптироваться и внедрять. К примеру, в нашей компании не рассматривают проекты, которые будут окупаться дольше, чем 12 месяцев», – отметил Бобровников.

Первый заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян подчеркнул, что российскому бизнесу необходимо срочно учиться применять современные инструменты продвижения.

«Проблема современного российского бизнеса заключается в том, что мало у кого есть хотя бы маркетинговые задачи и статьи расходов для этой области. Корпорации и стартапы – два абсолютно разных мира. Но у нас есть колоссальная взаимная потребность друг в друге. И в нашем объединении – залог успеха», – сказал Тадевосян.

Форум завершился выступлением исполнительного директора университета «Синергия» Вадима Лобова, который рассказал об опыте проведения Synergy Global Forum в Нью-Йорке – первого за всю историю международного образовательного форума, проведенного в Соединенных Штатах российским вузом.

В материале напоминается, что в 2017 году в Madison Square Garden на Synergy Global Forum, проведенном университетом и школой бизнеса «Синергия», выступили Джордан Белфорт (легендарный «волк с Уолл-Стрит»), Джимми Уэйлса (основатель ресурса «Википедия»), актриса Робин Райт («Карточный домик»), боксер Майк Тайсон и другие спикеры мирового уровня.

Также на Synergy Management Forum участники обсудили бизнес-тренды ближайшего будущего, новые диджитал-инструменты, вопросы информационной безопасности и возможности построения стратегии в условиях неопределенности.

Многие выступления были посвящены темам управления командой: конфликту поколений в российских интернет-компаниях, поиску талантливых сотрудников, распределению ролей в коллективе, эффективной организации удаленной работы.

Организаторами Synergy Management Forum выступили университет и школа бизнеса «Синергия».