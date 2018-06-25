РИАМО - 25 июн. Суд подтвердил безопасность воздуха в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) для здоровья пассажиров, обязав «Общую газету» опровергнуть ее публикацию о повышенном содержании вредных веществ в воздухе на ряде линий метрополитена, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к «Общей газете», которая опубликовала статью об опасном воздухе в подземке и на МЦК, тем самым подтвердив, что в воздух в метро и на кольце безопасен для здоровья пассажиров. Московский метрополитен требовал защитить его деловую репутацию и опровергнуть недостоверные сведения», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что газета в октябре 2017 года опубликовала материал, в котором сообщила, что воздух в поездах московского метрополитена и МЦК опасен для здоровья человека. На «синей» и Кольцевой ветках, как утверждало издание, содержание углекислого газа превышает норму. А в поездах на Замоскворецкой и Сокольнических линиях воздух якобы содержит количество пыли, опасное для здоровья. Однако суд установил, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Общая газета.ру» опубликовать опровержение за его счет в том же средстве массовой информации», - говорится в копии резолюции суда.

При этом опровержение должно быть доступным читателям на главной странице сайта издания в течение трех месяцев. СМИ должно удалить публикацию о плохом качестве воздуха в метро и опубликовать опровержение статьи.

«Воздух в Московском метрополитене соответствует всем санитарным нормам и правилам. Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.